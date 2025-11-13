Edirneli imam ve oğlu Gazze için 155 bin 275 lira bağış teslim etti

Eski imam Halil Delen ve öğretmen oğlu destek için makbuzla teslim etti

80 yaşındaki Halil Delen, uzun yıllar Edirne İl Müftülüğü bünyesinde imam hatip olarak görev yaptı. Oğlu Mahmut Sami Delen ile birlikte, Gazze için düzenlenen hayır çarşısından elde edilen 155 bin 275 liralık geliri İl Müftülüğü'ne teslim etti.

Delen ailesi, Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu'yu ziyaret ederek, topladıkları bağışı makbuz karşılığında Aksu'ya takdim etti.

Ercan Aksu, desteklerinden dolayı Delen ailesine ve hayır çarşısına katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı Edirneli hayırseverlerin büyük bir duyarlılık sergilediğini söyledi.

Aksu'nun açıklaması: "Hayırseverlerimizin desteğiyle bugüne kadar yaklaşık 4 milyon lira tutarındaki bağışı Edirne İl Müftülüğü aracılığıyla Gazzeli kardeşlerimize ulaştırdık. Halkımızın emaneti olan her türlü bağışı, Vakıfımız vasıtasıyla Gazze’ye ulaştırmaya devam edeceğiz."

80 YAŞINDAKİ HAYIRSEVERDEN GAZZE İÇİN DESTEK