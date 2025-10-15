Edirneli Şirin Teyze devlet desteğiyle ikinci serasına kavuşuyor

Edirne'de 62 yaşındaki Şirin Uysal, Bakan Yumaklı'nın paylaşımıyla ikinci serasının kurulmaya başlamasının sevincini yaşıyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:15
Edirne'nin Hıdırağa köyünde yaşayan 62 yaşındaki Şirin Uysal, devlet desteğiyle kurduğu seranın ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın paylaşımıyla ikinci serasının kurulumuna başlanmasının mutluluğunu yaşıyor.

İlk sera ve üretim azmi

Uysal, 2 yıl önce Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Örtü Altı Üretim Alanlarının Artırılması Projesi" kapsamında, %75 hibe desteğiyle 240 metrekarelik bir seraya kavuştu. Yaz kış demeden serasında mevsim sebzeleri yetiştiren Uysal, hem tarımsal üretime hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Uysal, ilk serası ile ilgili duygularını şöyle aktardı: "Birinci seram çok çabuk yapılmıştı. Salatalık, marul her şeyi ektim, çok güzel mahsul aldım."

Günlük mesaisi: "Gece olmasa hep serada dururum"

Günlerinin büyük bölümünü serada geçirdiğini söyleyen Uysal, toprakla uğraşmanın kendisine enerji verdiğini belirtti: "Sabah gelip çapalama yapıyorum, ürünlere su veriyorum. Ondan sonra akşam üstü yine geliyorum. Bunlara bakmadan duramıyorum canım hep serada durmak istiyor. Gece olmasa hep burada duracağım."

Bakanın paylaşımıyla gelen sevinç

İşini büyütme isteği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Sera Kurulum Projesi"ne başvuran Uysal, başvurusunun kabul edildiğini Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya paylaşımından öğrendi. Bakanın "Sen üret, biz her zaman yanı başında olacağız." mesajı, Uysal ve çevresinde ayrı bir heyecan yarattı.

Uysal duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çok sevindim. Komşunun çocuğu geldi 'Şirin abla seni Bakan paylaşmış' dedi. Paylaşımı görünce çok mutlu oldum. Ne mutlu Hıdırağa köyünden bir kadını paylaşmış, beğenmiş... Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya çok teşekkür ederim. İkinci seram kuruluyor, çok mutluyum."

Yetkililerden destek ve örnek model

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse Uysal'ı ziyaret ederek "Dünya Kadın Çiftçiler Günü"nü kutladı. Köse, Uysal'ın üretim azminin örnek olduğunu belirterek, Valilik ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle yüzde 100 hibeyle ikinci seranın kurulum çalışmalarının başlandığını söyledi.

Köse, gençlerin ve kadınların tarıma daha aktif katılımı için çeşitli destek projelerinin sürdüğünü, Uysal gibi öncü isimlerin bu çabalara örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Şirin Uysal ise çalıştıkça kendini genç hissettiğini, sağlık olduğu sürece devlet desteğiyle üretime devam edeceğini belirtti: "Bu işte çok güzel para var. Hani gençler de yapsa. Kendimi çok genç hissediyorum. Allah bana sağlık verdikçe devlet desteğiyle üretmeye devam edeceğim."

