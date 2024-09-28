Edremit Körfezi'nde Pastırma Yazı Keyfi

Edremit Körfezi'nde Eylül Veda Zamanı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine uzanan Edremit Körfezi'nde, eylül ayının son günlerinde "pastırma yazı" etkisini gösteriyor. Bu dönemde, bölgedeki hava sıcaklıkları 31 dereceye kadar yükseldi.

Körfezde Yazdan Kalma Günler

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerini de kapsayan bu güzel köşede, hem tatil için gelen misafirler hem de yerel halk denizin tadını çıkarıyor. Bazı kişiler sahilde güneşlenip denize girerken, diğerleri ise ağaçların gölgesinde dinlenerek sıcak havadan korunmaya çalışıyor.

Hava Kötüleşmeden Önce Son Günlerin Tadını Çıkarıyorlar

Pazartesi gününden itibaren 7 derece kadar düşmesi ve yağışların başlaması beklenen bölge halka, sonbahara girmeden önce yazın son günlerinin tadını çıkarıyor.

Sahilde keyif yapanlardan Osman Yalçın, "Bölgedeki hava harika. Güneşlenerek deniz keyfi yapıyoruz. Memnunuz hayatımızdan. Pazartesiye kadar denizde olacağız," dedi. Deniz Su Havasından Nefret Etmiyor

Zeki Güngör ise, Edremit Körfezi'nin yazın bitmesine rağmen denize girmeye devam edilebilen bir yer olduğunu ifade etti. "Deniz suyu asla çabuk soğumaz," diyen Güngör, güzel havayı değerlendirmek için sahilde olduklarını belirtti.

Mehmet Sadık Erdal, denizin ve havanın muazzam olduğunu ifade ederken, tatilci Serap Gürey de "Altınoluk, tatil için harika bir yer. Havanın keyfini çıkarmak istiyoruz. Kış gelir ama yazı yaşamak emeklerimizi boşa çıkarmaz," şeklinde konuştu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden başlayıp Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kadar uzanan Edremit Körfezi'nde eylül ayının son günlerinde "pastırma yazı" yaşanıyor. Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerini de kapsayan körfez bölgesinde eylülün son cumartesi gününde hava sıcaklığı 31 dereceye ulaştı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden başlayıp Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kadar uzanan Edremit Körfezi'nde eylül ayının son günlerinde "pastırma yazı" yaşanıyor. Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerini de kapsayan körfez bölgesinde eylülün son cumartesi gününde hava sıcaklığı 31 dereceye ulaştı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden başlayıp Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kadar uzanan Edremit Körfezi'nde eylül ayının son günlerinde "pastırma yazı" yaşanıyor. Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerini de kapsayan körfez bölgesinde eylülün son cumartesi gününde hava sıcaklığı 31 dereceye ulaştı.