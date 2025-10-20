Edremit'te Evinde Silahla Vurularak Öldürülmüş Kişi Bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İkizçay Mahallesi'ndeki bir dairede silahla vurulmuş halde bulunan Olcay Ö.'nün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 03:13
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 03:13
Olay Yeri ve İlk Müdahale

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı İkizçay Mahallesi, 18035. Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede, vatandaşların kırık pencere camı ve kan izleri görmesi üzerine yetkililere ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla yapılan kapı açma çalışması sonucunda ekipler, dairede Olcay Ö.'nün cesediyle karşılaştı.

Olayın Seyrine İlişkin Bilgiler

Yapılan ilk incelemede, Olcay Ö.'nün tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmaları devam ederken, ilgili birimler soruşturma başlattı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

