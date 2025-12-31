Edremit'te İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı: 2025 ve Yatırımlar

Edremit'te İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı

Koordinasyon, 2025 faaliyetleri ve yatırımlar gündemde

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Ahmet Odabaş başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Görüşmelerde, vatandaş odaklı hizmet sunan kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması; hizmetlerin yürütülmesinde hızlılık, verimlilik ve etkinlik ön plana alınarak vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflendi.

Toplantıda kurumların 2025 yılı faaliyetleri, kamu hizmet sunumları, ilçede yapımı devam eden yatırımlar ve kısa vadede hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Kaymakam Odabaş'tan yeni yıl mesajı

Kaymakam Ahmet Odabaş, toplantıya katılan tüm idarecilerin yeni yılını kutladı ve şu temennide bulundu: "2026 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum".

