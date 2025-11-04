Edremit'te Kızılay Haftası Coşkusu — Kaymakam Odabaş'tan Gönüllülük Çağrısı

Edremit'te Kızılay Haftası Coşkusu

Fernur Sözel MTAL'de gönüllülük ve Kızılay'ın önemi vurgulandı

Türk Kızılayı’nın önemini anlatmak amacıyla her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Edremit’te coşkulu bir kutlama programı düzenlendi.

Etkinlik, Edremit Fernur Sözel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde okul bahçesinde gerçekleştirildi. Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, ilçe protokolü üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve Türk Kızılayı gönüllüleri katıldı.

Kutlama programında Kızılay’ın kuruluş amacı, tarihi gelişimi ve ulusal ile uluslararası insani yardım faaliyetleri anlatıldı. Öğrencilerin hazırladığı şiirler ve gösterilerle devam eden etkinlikte, Kızılay’ın toplumdaki önemi ve gönüllülük bilincine dikkat çekildi.

Kaymakam Ahmet Odabaş etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Türk Kızılayı, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin zor durumda kalan her insana uzanan bir merhamet köprüsüdür. Sadece afet zamanlarında değil, her an yanımızda olan bu güzide kuruluşumuzun faaliyetlerine destek olmak, her vatandaşımızın insani görevidir. Öğrencilerimizin bu haftayı sahiplenmesi, geleceğimizin daha iyi olacağının en güzel göstergesidir. Başta Kızılay gönüllüleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

