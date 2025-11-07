Edremit'te Komandolar Zeytin Hırsızlığına Karşı 24 Saat Görevde

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin hasat döneminin başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri ve jandarma komandolar, hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Devriye ve Önlemler

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş timleri ve komando birlikleri, zeytin üreticilerinin mağduriyet yaşamaması için ilçeye bağlı tüm mahallelerde devriye faaliyetlerini artırdı.

Jandarma ekipleri, zeytinlik alanlarda sık sık kontroller yaparken, araç ve şahıs aramalarıyla da muhtemel hırsızlık girişimlerini engellemeye çalışıyor.

Yetkililer, zeytin hasadı tamamlanıncaya kadar uygulamaların sabır ve kararlılıkla sürdürüleceğini, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarının önem taşıdığını belirtti.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE ZEYTİN HASAT DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE JANDARMA EKİPLERİ VE JANDARMA KOMANDOLAR, HIRSIZLIK OLAYLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA 24 SAAT ESASINA GÖRE SAHADA GÖREV YAPIYOR.