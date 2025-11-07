Edremit'te Komandolar Zeytin Hırsızlığına Karşı 24 Saat Görevde

Edremit'te jandarma ekipleri ve komandolar zeytin hasadı boyunca 24 saat devriye yaparak hırsızlıkları önlemeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:47
Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin hasat döneminin başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri ve jandarma komandolar, hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Devriye ve Önlemler

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş timleri ve komando birlikleri, zeytin üreticilerinin mağduriyet yaşamaması için ilçeye bağlı tüm mahallelerde devriye faaliyetlerini artırdı.

Jandarma ekipleri, zeytinlik alanlarda sık sık kontroller yaparken, araç ve şahıs aramalarıyla da muhtemel hırsızlık girişimlerini engellemeye çalışıyor.

Yetkililer, zeytin hasadı tamamlanıncaya kadar uygulamaların sabır ve kararlılıkla sürdürüleceğini, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarının önem taşıdığını belirtti.

