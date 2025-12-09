DOLAR
Edremit’te Narkotik Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Edremit’te düzenlenen operasyonlarda 8 kg 19 gr metamfetamin ve 30 gr kokain ele geçirildi; 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:00
Balıkesir'de bir haftalık çalışmada büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir’de son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, Edremit’te yakalanan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Büro Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda toplam 8 kilogram 19 gram metamfetamin ile 30 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

