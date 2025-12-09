Edremit’te Narkotik Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı
Balıkesir'de bir haftalık çalışmada büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Balıkesir’de son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, Edremit’te yakalanan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Büro Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda toplam 8 kilogram 19 gram metamfetamin ile 30 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.
