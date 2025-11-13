Edremit'te Okul Binaları Güçlendiriliyor: Esmen Yerinde İnceledi
İlçe Milli Eğitim Müdürü çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdi
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, ilçe genelinde yürütülen okul binası güçlendirme çalışmalarını sahada inceledi.
Esmen, Edremit Halk Eğitimi Merkezi ve Şehit Hamdibey Ortaokulunda yapılan çalışmaları yerinde görerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
İnceleme sonrası açıklama yapan Esmen, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini ve çalışmaların öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitim görmesi hedefiyle titizlikle sürdüğünü vurguladı.
