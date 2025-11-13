Edremit'te Okul Binaları Güçlendiriliyor: Esmen Yerinde İnceledi

Ramazan Esmen, Edremit Halk Eğitimi Merkezi ve Şehit Hamdibey Ortaokulu’ndaki güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi ve sürecin planlandığı gibi sürdüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:35
Edremit'te Okul Binaları Güçlendiriliyor: Esmen Yerinde İnceledi

Edremit'te Okul Binaları Güçlendiriliyor: Esmen Yerinde İnceledi

İlçe Milli Eğitim Müdürü çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdi

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, ilçe genelinde yürütülen okul binası güçlendirme çalışmalarını sahada inceledi.

Esmen, Edremit Halk Eğitimi Merkezi ve Şehit Hamdibey Ortaokulunda yapılan çalışmaları yerinde görerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İnceleme sonrası açıklama yapan Esmen, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini ve çalışmaların öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitim görmesi hedefiyle titizlikle sürdüğünü vurguladı.

EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ RAMAZAN ESMEN, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN OKUL BİNALARINDAKİ DEPREM...

EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ RAMAZAN ESMEN, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN OKUL BİNALARINDAKİ DEPREM GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ RAMAZAN ESMEN, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN OKUL BİNALARINDAKİ DEPREM...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?