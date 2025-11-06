Edremit Ticaret Odası ve Halk Eğitimi Merkezi Mesleki Eğitimde İş Birliği Görüşmesi

Edremit Ticaret Odası ve Halk Eğitimi Merkezi, mesleki eğitim ve nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 18:56
Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Genel Sekreter Recep Akgün, Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nahit Deniz'i ziyaret etti.

İş birliği ve eğitim hedefleri

Ziyarette, mesleki gelişim alanında verilecek eğitimler konusunda iş birliği imkanları ele alındı. Taraflar; mesleki eğitimlerin geliştirilmesi ve nitelikli iş gücü yetiştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Bölge ekonomisine katkı

Görüşmede ön plana çıkan ortak hedef, tasarlanacak eğitim programlarının bölge ekonomisine katkı sağlaması ve yerel iş gücü ihtiyaçlarını karşılayacak yetkinliklerin kazandırılması oldu.

Toplantı, kurumlar arasında sürdürülebilir iş birliği zeminleri oluşturma niyetiyle sonlandırıldı.

