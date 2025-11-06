Edremit Ticaret Odası ve Halk Eğitimi Merkezi Mesleki Eğitimde İş Birliği Görüşmesi
Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Genel Sekreter Recep Akgün, Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nahit Deniz'i ziyaret etti.
İş birliği ve eğitim hedefleri
Ziyarette, mesleki gelişim alanında verilecek eğitimler konusunda iş birliği imkanları ele alındı. Taraflar; mesleki eğitimlerin geliştirilmesi ve nitelikli iş gücü yetiştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Bölge ekonomisine katkı
Görüşmede ön plana çıkan ortak hedef, tasarlanacak eğitim programlarının bölge ekonomisine katkı sağlaması ve yerel iş gücü ihtiyaçlarını karşılayacak yetkinliklerin kazandırılması oldu.
Toplantı, kurumlar arasında sürdürülebilir iş birliği zeminleri oluşturma niyetiyle sonlandırıldı.
EDREMİT TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET ÇETİN VE GENEL SEKRETER RECEP AKGÜN, EDREMİT HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ NAHİT DENİZ’İ ZİYARET ETTİ.