Efeler’de Öğretmenlere Nurettin Topçu’nun Eğitim Felsefesi Anlatıldı

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi, Nurettin Topçu’nun vefatının 50. yılı anısına Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğretmenlere eğitim felsefesini aktardı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:23
Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi tarafından düzenlenen program kapsamında, Nurettin Topçu’nun vefatının 50. yılı anısına hazırlanan anma etkinlikleri ve atölye çalışmaları Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın Açılışı ve Temel Vurgular

Programın açılışını yapan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin eğitim sisteminin geleceğini şekillendiren yönüne dikkat çekti. Özcan, modelin yalnızca akademik başarıya odaklanmadığını; milli ve manevi değerlere sahip, eleştirel düşünebilen ve tarih bilinci yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Topçu’nun eğitim felsefesinin söz konusu modelin temel dayanaklarından biri olduğunu belirten Özcan, Nurettin Topçu’nun öğretmenliği bir meslekten çok bir gönül ve ruh işi olarak tanımladığını hatırlattı.

Seminerler ve Atölye Çalışmaları

Program, alanında uzman altı ismin verdiği iki seminer ve dört atölye çalışmasıyla zenginleştirildi. Öğretmenler aşağıdaki başlıklarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu:

İz Bırakan Eğitimci Nurettin Topçu, Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları, Oyun ve Etkinliklerle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Öğrenci ile Duygusal Bağın İnşası, Etkili Sunum Teknikleri ve Etkili İletişimde Beden Dili.

Kapanış ve Teşekkür

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, programa katkı sunan tüm eğitimcilere teşekkür ederek bu tür mesleki gelişim programlarının artarak devam edeceğini bildirdi.

