EFES-2024 Tatbikatı gece safhasında yerli ve milli silahların gücü gösterildi

EFES-2024 Tatbikatı: Gece Safhası Nefes Kesti

EFES-2024 Tatbikatı, 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Tatbikatın gece safhası, seçkin gözlemci günü kapsamında düzenlendi ve bu etkinlik nefes kesen anlara sahne oldu.



Seçkin Gözlemci Gününde Kimler Vardı?

Tatbikatın seçkin gözlemci günü, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının katılımıyla başladı. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi de etkinlikte hazır bulundu.

Gece Safhası ve Gerçekleştirilen Harekâtlar

Tatbikatın gece faaliyetleri, bir senaryo çerçevesinde katılımcı ülkelerin özel kuvvet timlerinin denizden ve havadan sızma harekâtlarıyla başladı. Özel kuvvet unsurları, paraşütle belirlenen alanlara inerken, denizden sızma harekâtı yapan timler su altı engellerini ve sığ su mayınlarını temizledi.

Amfibi Harekâtlar ve Çıkarma Operasyonları

Amfibi aldatma harekâtı ve amfibi keşif harekâtı kapsamında, gece görüş kabiliyetine sahip amfibi keşif bölüğü sahile yönelik keşif yaptı. Ardından, karartma uygulayarak sahile yaklaşan gemiler zırhlı araçlar ve personeli kıyıya çıkardı. Bu sırada, belirlenen hedefler ATAK helikopterlerinin ateşiyle tam isabetle vuruldu.

Yerli ve Milli Silahların Performansı

Tatbikat sırasında kullanılan yerli ve milli silah sistemleri büyük ilgi gördü. Cirit füzeleri, tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ve KORKUT hava savunma sistemi hedefleri tam isabetle vurdu. Gece faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen hava hücum harekâtında, CH-47 Chinook helikopterleri özel kuvvet unsurlarını belirlenen bölgelere indirdi.

Önceki Tatbikatlardan Farklılıklar

EFES-2024 Tatbikatı, önceki tatbikatlardan farklı olarak hibrit harekât ortamına ve meskûn mahal muharebelerine odaklandı. Özel Kuvvetler’in gece denizden ve havadan sızma harekâtları, baskınlar ve kritik personelin kurtarılması gibi yeni operasyonel yetenekler sergilendi. Tatbikat, yeni nesil Fırtına-2 ve Boran Obüsü, PARS OMTAS kuleli tekerlekli araç ve birçok ileri teknoloji ürünü silah sistemiyle desteklendi.

Tatbikatta Kullanılan İleri Teknoloji Silah Sistemleri

Tatbikatta, KARGU hedefe yönlendirilebilen mühimmat sistemi, BAHA insansız hava aracı, TOGAN otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi, MİLKAR taarruz sistemleri ve C-70 termal silah nişangahı gibi birçok yerli ve milli üretim silah ve sistem ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanıldı. Bu sistemler, gece faaliyetleri sırasında belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

TCG Anadolu’nun Katılımı

Tatbikat sırasında TCG Anadolu gemisi de etkinlikte yer aldı. Gece faaliyetleri, yerli ve milli hava savunma silahlarının başarılı atışlarıyla sona erdi.

EFES-2024 Tatbikatı, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. 45 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen bu büyük tatbikat, Türkiye’nin savunma kabiliyetlerini ve askeri teknolojilerini uluslararası arenada bir kez daha kanıtladı.

