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EFES-2024 Tatbikatı: Yabancı askerlerin tecrübeleri ve görüşleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı'nda görev yapan dost ve müttefik ülke askerlerinin tecrübelerini paylaştığı bir video yayınladı,

Yayın Tarihi: 30.05.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 00:47
EFES-2024 Tatbikatı: Yabancı askerlerin tecrübeleri ve görüşleri paylaşıldı

Yabancı askerler EFES-2024 Tatbikatı'ndaki tecrübelerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından EFES-2024 Tatbikatı'na katılan dost ve müttefik ülke askerlerinin deneyimlerini anlattığı bir video paylaştı. Videoda, ABD, Azerbaycan ve İngiltere'den katılan askerler, tatbikat boyunca edindikleri tecrübeleri ve Türkiye'nin askeri gücüne dair izlenimlerini dile getirdi.

ABD Deniz Piyade Kolordusu Yüzbaşısı Luke Johnson'ın Görüşleri

ABD Deniz Piyade Kolordusu'nda bölük komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Luke Johnson, Türkiye'nin tek seferde 40'tan fazla ülkeyle sorunsuz şekilde işbirliği yapabilme yeteneğini vurguladı. Johnson, "Tatbikat boyunca Türkiye, Amerika ordusu ile denizde ve karada çok sayıda ülkeyle çalışabildiğini, pek çok farklı faaliyeti planlayabileceğini ve gerçekleştirebileceğini dünya sahnesinde gösterdi" dedi.

Azerbaycanlı Yarbayın Yorumları

Azerbaycan ordusunda yarbay rütbesiyle görev yapan bir asker, EFES-2024 Tatbikatı'nın kendilerine birçok yeni tecrübe kazandırdığını belirtti. Türk askerinin gücünü tüm dünya devletlerinin gördüğünü ifade eden Azerbaycanlı asker, "Tatbikat esnasında diğer ülkelerden gelen askerler, Türk askeriyle birlikte fikir mübadelesi yapmış ve yeni bilgilere sahip olmuştur. Kardeş ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir tatbikatı teşkil etmesi bizim için çok sevindiricidir. Bütün ekibim adına bu tatbikatın teşkil edilmesinde emeği geçen her bir komutana minnettarlığımı bildiririm" dedi.

İngiltere Ordusu Teğmeni Henry Waterson'un Değerlendirmesi

İngiltere ordusunda görevli Teğmen Henry Waterson, tatbikata ilişkin düşüncelerini şu şekilde paylaştı: "Birliğim, geldiğimiz günden beri 19'uncu Komanda Tugayından helikopter inme, binme eğitimi de dahil çeşitli eğitimler aldı. Türk ordusundaki mevkidaşlarımızla tanışmak ve Türkiye'nin güzelliklerini görmek bizim için güzel bir fırsattı."

EFES-2024 Tatbikatı, Türkiye'nin uluslararası alandaki askeri işbirliğini ve gücünü göstermesi açısından büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Bu tatbikat, farklı ülkelerden gelen askerlerin karşılıklı tecrübeler kazanmasını ve işbirliğini pekiştirmesini sağladı.

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