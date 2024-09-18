Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Başlıyor

Efes'te Gece Müzeciliği Konserleri Başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi, 22 Eylül tarihinde sanatseverlerle buluşacak.
İlk Konser Vivaldi'den
Serinin ilk konserinde, Barok dönemin önemli bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" adlı keman konçertosu, saat 21.00'da Efes Antik Kenti'nin büyüleyici atmosferinde icra edilecek.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Özel Performans
50. yılına hazırlanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, bu özel konserde Barok müziğiyle tanınan başarılı keman sanatçısı Andres Gabetta ile birlikte sahne alacak.