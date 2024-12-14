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Efkan Ala: 'Dünyada Konuşulan Tek Ülke Türkiye, Tek Lider Erdoğan'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum İl Kongresi'nde Erdoğan'a destek vererek Türkiye'nin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:19
Efkan Ala: 'Dünyada Konuşulan Tek Ülke Türkiye, Tek Lider Erdoğan'

Efkan Ala'dan Destek Dolu Açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Ala, "Bir haftadır dünyada konuşulan bir tek ülke var, o ülke Türkiye, bir tek lider var o lider Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Erzurum'un Siyasi Önemi

Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen kongrede, Erzurum'un Türk siyasi hayatındaki önemli yerini vurguladı. Erzurumluların AK Parti'nin ihtiyaç duyulduğu her an yanında yer aldığını belirten Ala, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Palandöken Dağı gibi durduğunu" ifade etti.

Başarıların Arkasında Erdoğan ve Erzurumlular Var

Türkiye'nin son dönemde aldığı mesafelerin ve yaptığı devrimlerin, Erdoğan'a ait olduğunu ancak bunun arkasındaki gücün Erzurumlular olduğunu dile getiren Ala, "Onun için sizin evladınız olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Bölgesel Diplomasi ve Haksızlıklara Karşı Duruş

Ala, Erdoğan'ın Türkiye'de gerçekleştirdiği devrimlerin yanı sıra dünya genelinde de önemli işler yaptığına dikkati çekerek, "Bir haftadır dünyada konuşulan bir tek ülke var, o ülke Türkiye, bir tek lider var o lider Recep Tayyip Erdoğan'dır" vurgusunda bulundu.

Ala, Suriye'de Baas rejiminin çöküşü ve muhaliflerin yönetimi ele alması ile Türkiye'nin diplomasi zaferinin konuşulduğunu belirtti ve bu başarının altındaki imzanın Erdoğan'a ait olduğunu kaydetti.

Geçmişteki Haksızlıklara Dikkat Çekti

Efkan Ala, Erdoğan'ın bölgede ve dünyada karşılaşılan haksızlıkları B.M.'nin Genel Kurulu'ndan haykırdığını vurgulayarak, Türkiye'yi Cumhur İttifakı anlayışıyla hedeflerine ulaştıracaklarını da sözlerine ekledi.

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