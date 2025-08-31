DOLAR
Efkan Ala: Erdoğan'ın People's Daily Makalesi Türkiye'nin Dış Politika Vizyonunu Güçlendiriyor

Efkan Ala, Erdoğan'ın People's Daily'de yayımlanan makalesinin Türkiye'nin güven, adil barış ve diplomasi temelli dış politika vizyonunu tekrar ortaya koyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:35
Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesini değerlendirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'in People’s Daily gazetesinde yayımlanan makalesine ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Ala, paylaşımında makalenin Türkiye'nin dış politika anlayışını ve uluslararası katkılarını güçlü biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın People’s Daily'de yayımlanan makalesi, Türkiye'nin dış politikadaki temel yaklaşımını yani güven tesisine, adil barışın inşasına ve krizlerin çözümünde diplomasiye dayalı vizyonunu bir kez daha güçlü biçimde ortaya koymaktadır: Karadeniz Tahıl Girişimi'nden İstanbul ve Antalya'daki barış görüşmelerine, insani koridorların açılmasından esir takaslarına kadar üstlenilen kritik roller, Türkiye'nin küresel barışa somut katkılarının kanıtıdır."

Ala, paylaşımında makaleye yönelik görüşünü NSosyal hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu makalesinin, Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorunlara yaklaşımlarını yeniden gözler önüne serdiğini belirtti.

Çin'in Tiencin kentinde bugün ve yarın düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin, bu vizyonun uluslararası toplumla paylaşılması açısından tarihi bir imkan sunduğuna dikkat çeken Ala, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Türkiye, bu platformda da adaletin, hakkaniyetin ve kapsayıcı bir düzenin sözcüsü olmaya devam edecektir. Gazze'de yaşanan insani felaket, mevcut uluslararası sistemin yetersizliklerini en açık haliyle gözler önüne sermektedir. İsrail'in işlediği zulüm ve soykırım karşısında Türkiye'nin tavrı açıktır. İnsan hayatını, insan onurunu ve temel hakları merkeze alan bir siyaset. Bu nedenle sivillerin korunması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve kalıcı bir ateşkes için yoğun çaba gösterilmektedir. Türkiye, bir yandan mazlumların elinden tutarken diğer yandan diplomasiyle kalıcı barışın kapısını aralamaktadır. Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz. İnsanlığın geleceği ancak adalet ve vicdanın ortak zeminde buluşmasıyla güvence altına alınabilir."

Ala'nın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinin Türkiye'nin dış politikadaki ana eksenini ve uluslararası meselelerde izlediği diplomasi odaklı yaklaşımı bir kez daha teyit ettiğini ortaya koydu.

