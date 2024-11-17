Efkan Ala: Gazze'deki Zulüm, İsrail'in Kendi Mezarı Olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Kestel ilçe kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Ala, "Bugün Gazze'de naklen yayınlanan o zulüm, onların sonu olacak Gazzelilerin değil" diyerek, yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. İlerleyen saatlerde yaptığı konuşmada, çevresindeki ülkeler olan Suriye, Irak, Lübnan ve İran’a da değinerek, "Her tarafa saldırıyor İsrail" ifadelerini kullandı.

Zulüm Kendine Mezar Kazıyor

Ala, Ahıskalı vatandaşların uğradığı zulmün üzerinden 80 yıl geçtiğini vurgulayarak, zulmün tarihi boyunca pek çok olayı akıllara getirdi. "Zulüm kendine mezar kazar. Bugün Gazze'de olduğu gibi, Netanyahu yönetimi ve İsrail kendi mezarını kazıyor. Zulmediyor ama zulümle hiçbir ülke abad olmaz, hiçbir toplum ve anlayış da yok edilemez" dedi.

Siyasi Birliktelik ve Eser Siyaseti

Ala, siyasi birlikteliğin önemine değinerek, AK Parti'nin genel seçimlerdeki başarısını överek, "Biz eser siyaseti konusunda hep birlikte Türkiye'nin siyasi tarihine altın harflerle yazılacak ve altı çizilecek bir siyaset yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi. Aynı zamanda muhalefeti eleştirerek, "Muhalefet konser siyaseti yapıyor, onu da beceremiyor. Yıllardır iktidardayız, bu farkı milletimiz görecektir" dedi.

Kongrede Yeniden Seçilen İsimler

Kestel 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir de konuşma yaptı. Kongrede tek listeyle gidildi ve mevcut başkan Nesri Demir, yeniden başkanlığa seçildi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kestel 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Ala, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kestel 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Ala, burada konuşma yaptı.