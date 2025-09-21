Efkan Ala: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i Tanıması Umut Verici

Efkan Ala'dan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i Tanımasına İlişkin Değerlendirme

Açıklamanın Özeti

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Ala, bu kararların bölgedeki barış ve istikrar arayışına katkı sağlayacağını belirtti.

Bu kararları, uzun süredir adaletsizliğe, işgale ve soykırıma maruz kalan Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve iki devletli çözüm vizyonunun güçlenmesi bakımından son derece önemli görüyoruz.

Açıklamanın Detayları

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını her koşulda ve her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında da atıfta bulunan Ala, Erdoğan'ın yıllardır Filistin meselesine uluslararası düzeyde dikkat çektiğini ve Filistin'in haklı taleplerini başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok taraflı platformlarda güçlü şekilde dile getirdiğini kaydetti.

Ala, adil ve kalıcı bir barışın ancak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tanınmasıyla mümkün olacağını yeniden hatırlattı.

Türkiye'nin Tutumu ve Çağrı

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirten Ala, uluslararası toplumun bu yöndeki olumlu adımlarını teşvik etmeye sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, bölgemiz ve tüm dünyada barış, adalet ve insan onuruna saygı temelinde bir gelecek inşa edilmesi çağrısını yineledi.

Türkiye, uluslararası toplumdan barış ve adalet yönündeki adımları desteklemeye devam edecektir.