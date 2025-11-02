Efkan Ala'nın Eniştesi Faik Gürdal Kukul Zonguldak'ta Defnedildi

Cenaze törenine siyasi isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın kız kardeşi Leyla Kukul'un eşi Faik Gürdal Kukul'un cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Faik Gürdal Kukul (53) için ilk olarak Karadeniz Ereğli ilçesi Balı Mahallesi'ndeki evi önünde helallik alındı. Daha sonra cenaze Bozhane Camisi'ne götürüldü.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından merhum, Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene; Efkan Ala ile merhumun aile ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

