Efkan Ala: Türkiye'nin Savunma Sanayisi İhracatı 5.5 Milyar Doları Geçti

AK Parti'nin Savunma Sanayisi İddiası

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Muğla İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının 5.5 milyar doları geçtiğini belirterek, "İHA ve SİHA'ları satıyoruz artık." dedi.

Türkiye'yi Üç Kat Büyüttük

Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, partilerinin milletin desteğiyle ülkeyi üç kat büyüttüğünü ifade etti. Siyasi istikrarın sağlanması halinde Türkiye'nin büyüme ivmesinin devam edeceğini vurguladı.

Ala, "Etrafımızda birçok hadise olup bitiyor ama Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bütün riskleri fırsata dönüştürebiliriz. 22 yıldır iktidardayız ve heyecanımız aynı şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu.

Petrol Kuyularından Kıymetli Hazine: Sandık

Ala, Türkiye'nin savunma sanayisindeki büyüme ve başarılarıyla ilgili olarak, "Bu ülkenin petrol kuyuları yok. Irak dünyanın petrolünün yüzde 9'una sahip. Sizin sandıktan çıkardığınız istikrarı Irak'ta çıkaramadıkları için dünyanın en fakir, en problemli ülkelerinden birisi." dedi.

Doğal kaynakların yanında, silah sanayisinin da önemine vurgu yapan Ala, “Bizim her bir sandığımız, petrol kuyusundan çok daha kıymetlidir.” ifadesini kullandı.

Global Müdahaleler ve Başarılar

Ala, Türk askerinin uluslararası alandaki katkılarına değinerek, "Bugün dünyanın 16 ülkesinde Türk askerinin barışa katkıda bulunduğunu" belirtti. Suriye'de yaşananları ele alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarına övgüde bulundu.

AK Parti'nin Stratejisi ve Geleceği

Konuşmasında muhalefete de eleştirilerde bulunan Ala, "Bizim muhalefet, maalesef sorunlarını çözmekten uzak duruyor." diyerek AK Parti'nin somut icraatlarını ve politikalarını ön plana çıkardı.

Teşkilatın Gücü ve Motivasyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise, partinin kuruluşundan bu yana mücadele eden teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Kandemir, "22 yıldır millete aynı heyecan ve motivasyonla hizmet etmeyi sürdürdüğümüzü" vurguladı.

Kandemir konuşmasında, "8. Olağan Kongre süreci yeniden doğuş, yeni hedeflere varış ve bir şahlanışın adı olacak. Liderimizin ardında yapılacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var." dedi.