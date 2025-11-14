Eflani'de mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki Gıyasi Karademir ölü bulundu

Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplamak için ormana giden 65 yaşındaki Gıyasi Karademir, arkadaşlarından ayrıldıktan sonra ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 00:01
Eflani'de mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki Gıyasi Karademir ölü bulundu

Eflani'de mantar toplama gezisinde korkunç son: Gıyasi Karademir hayatını kaybetti

Olayın detayları

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Bedil köyü yakınlarındaki Bedil yaylası'na arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden Gıyasi Karademir (65), bir süre sonra arkadaşlarından ayrıldı.

Uzun süre haber alınamayan Karademir'i arayan arkadaşları ormanda bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri yürüttükleri arama çalışmasında Karademir'i hareketsiz halde buldu.

Müdahale ve soruşturma

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Karademir'in kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Cenaze, incelemenin ardından Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE BİR KİŞİ MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA ÖLÜ OLARAK...

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE BİR KİŞİ MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu Antalya'da Açılış: Kepezüstü, Sanayi ve Elmalı-Avlanbeli
2
Dijital Oyunlarda Veri Güvenliği Tartışıldı: İstanbul Sempozyumu
3
Eflani'de mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki Gıyasi Karademir ölü bulundu
4
Iğdır'da 'Rüşvet' Soruşturması: Bir Avukat Tutuklandı, Diğeri Ev Hapsinde
5
Hırvatistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki Ailesine Acı Haber
6
Muş Hasköy'de Otomobilin Çarptığı İnek Telef Oldu
7
Samsun Canik'te Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü — 4 Kişi Yaralanmadı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?