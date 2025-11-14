Eflani'de mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki Gıyasi Karademir ölü bulundu

Eflani'de mantar toplama gezisinde korkunç son: Gıyasi Karademir hayatını kaybetti

Olayın detayları

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Bedil köyü yakınlarındaki Bedil yaylası'na arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden Gıyasi Karademir (65), bir süre sonra arkadaşlarından ayrıldı.

Uzun süre haber alınamayan Karademir'i arayan arkadaşları ormanda bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri yürüttükleri arama çalışmasında Karademir'i hareketsiz halde buldu.

Müdahale ve soruşturma

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Karademir'in kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Cenaze, incelemenin ardından Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE BİR KİŞİ MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU.