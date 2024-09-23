Eflani'de Yaban Hayatı İzleme Projesi: Fotokapan ile Doğa Keşfi

Karabük'te Yaban Hayatı Gözlemlendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde doğaseverlerin desteğiyle yaban hayvanlarının görüntüleri fotokapanla kaydedildi.

Doğasever Sedat Ünal'ın Projesi

Yaban hayatını izlemek ve hayvanların durumunu takip etmek üzere, doğasever Sedat Ünal, Hacıağaç köyündeki ormanlık alana bir fotokapan yerleştirdi.

Kaydedilen Hayvanlar

Yaklaşık bir ay boyunca, bu bölgede varlığı bilinen karaca, tilki, ayı ve domuz gibi yaban hayvanlarının görüntüleri alınarak, bölgedeki ekosistemin durumu gözlemlendi.