DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
37,93 0,53%
ALTIN
2.873,89 0,02%
BITCOIN
2.169.166,67 -0,56%

Eflani'de Yaban Hayatı İzleme Projesi: Fotokapan ile Doğa Keşfi

Karabük'te, fotokapan ile yaban hayatı gözlemlendi; karaca, tilki, ayı ve domuz gibi hayvanlar kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:20
Eflani'de Yaban Hayatı İzleme Projesi: Fotokapan ile Doğa Keşfi

Karabük'te Yaban Hayatı Gözlemlendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde doğaseverlerin desteğiyle yaban hayvanlarının görüntüleri fotokapanla kaydedildi.

Doğasever Sedat Ünal'ın Projesi

Yaban hayatını izlemek ve hayvanların durumunu takip etmek üzere, doğasever Sedat Ünal, Hacıağaç köyündeki ormanlık alana bir fotokapan yerleştirdi.

Kaydedilen Hayvanlar

Yaklaşık bir ay boyunca, bu bölgede varlığı bilinen karaca, tilki, ayı ve domuz gibi yaban hayvanlarının görüntüleri alınarak, bölgedeki ekosistemin durumu gözlemlendi.

İLGİLİ HABERLER

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
2
Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
3
Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
Adıyaman'da Depremzedeler İçin Yeni Köy Evleri İnşa Ediliyor
6
Çin, İsrail'deki Vatandaşlarını Ülkeyi Terk Etmeleri İçin Uyarıyor
7
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor