Efsane Sanatçı Kahtalı Mıçe'nin Vefatı Adıyaman'da Derin Üzüntü Yarattı

Kahtalı Mıçe olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı'nın ölümü, memleketi Adıyaman'da büyük hüzünle karşılandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:02
Efsane Sanatçı Kahtalı Mıçe'nin Vefatı Adıyaman'da Derin Üzüntü Yarattı

Kahtalı Mıçe'nin Hayatını Kaybetmesi Adıyaman'da Sarsıntı Yarattı

Bugün hayatını kaybeden "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı'nın memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hüzün hakim. 74 yaşındaki sanatçı, Antalya'da kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Cenazesinin bugün Kahta'ya getirilmesi bekleniyor. Vefat haberinin yayılması üzerine birçok akraba ve hemşehrisi derin bir üzüntü yaşayarak yakınlarına taziye ziyaretinde bulunmaya başladı. Özellikle Karşıyaka Mahallesi'nde taziyeler kabul edilirken, duygularını paylaşan yakınları, Kahtalı'nın kaybının, sadece aile için değil, tüm ilçe için büyük bir kayıp olduğunu dile getiriyor.

Kahtalı'nın amcasının oğlu Şevket Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük. Kahtalı Mıçe bizim amcaoğlu fakat Türkiye'nin bir değeri idi. Vefat haberini bu sabah aldık. Herkes bizzat gelerek veya arayarak üzüntülerini dile getiriyor." dedi.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde ders çalışmaya gelen Muhammed Yıldız ise, "Küçük yaştan beri Kahtalı Mıçe'nin şarkılarıyla büyüdüm, onun büyük bir hayranıyım. Onun vefatından dolayı çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. Ayrıca Ömer Yılmaz, Kahta'yı tanıtan bir değerin kaybının kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, isminin verildiği Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma programının ardından, öğle namazı sonrası toprağa verilmesi bekleniyor. Ayrıca, 5 yıl önce mahkeme kararıyla soyadını "Aslan" yerine "Kahtalı" olarak değiştiren sanatçının mirası, Türkiye'nin dört bir yanındaki sevenleri tarafından yaşatılmaya devam edecek.

Hayatını kaybeden "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın memleketi...

Hayatını kaybeden "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hüzün yaşanıyor. Yakınları, Karşıyaka Mahallesi'nde taziyeleri kabul etmeye başladı.

Hayatını kaybeden "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın memleketi...

Hayatını kaybeden "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hüzün yaşanıyor. Yakınları, Karşıyaka Mahallesi'nde taziyeleri kabul etmeye başladı.

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