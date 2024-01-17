Ege Akersoy tahliye oldu

Galata Köprüsü'nde Filistin ve şehitlere destek mitingine katılan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir adlı vatandaş, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan Ege Akersoy, tutuklanmasının ardından serbest bırakıldı.

Ege Akersoy tahliye oldu
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Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşüne katılan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir, Ege Akersoy adlı üniversite öğrencisi tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. 

Bu olay sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan Ege Akersoy, mahkeme kararıyla serbest kaldı. Bu haber, 1 Ocak günü son dakika olarak duyurulmuştu.

ege akersoy

EGE AKERSOY KİMDİR?

Ege Akersoy, Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği bölümünün 4. sınıf öğrencisidir. Babası emekli bir subay olan Akersoy, başarı bursu kazanmıştır. Ayrıca TÜBİTAK'ta proje yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

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