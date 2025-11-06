Ege Bölgesi Dernekler Birliği Federasyonu ETSO Başkanı Saim Özakalın’ı Ziyaret Etti

Federasyon heyeti, 28 Kasım 2025’teki Erzurum Tanıtım Günleri için ETSO Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret ederek etkinliğe davet etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:02
Ege Bölgesi Dernekler Birliği Federasyonu ETSO Başkanı Saim Özakalın’ı Ziyaret Etti

Ege Bölgesi Dernekler Birliği Federasyonu ETSO Başkanı Saim Özakalın’ı Ziyaret Etti

Erzurum Tanıtım Günleri ve iş birliği gündemde

Ege Bölgesi Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ile birlikte, Kemalpaşa Erzurumlular Dernek Başkanı Yavuz Ceylan, İzmir Şenyurtlar Dernek Başkanı Kenan Turan ve Federasyon Başkan Yardımcısı Yalçın Filiz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 28 Kasım 2025 Cuma günü İzmir’de düzenlenecek olan "Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Erzurum Tanıtım Günleri, Kültür ve Gastronomi Etkinliği hakkında bilgi verildi ve Başkan Özakalın etkinliğe davet edildi.

Görüşmede ayrıca, Erzurum’un ekonomik potansiyeli, tanıtım faaliyetleri ve İzmir’deki Erzurumlu hemşehrilerle iş birliğini güçlendirmeye yönelik konular ele alındı.

Ziyaretin sonunda Başkan Saim Özakalın, Federasyon Başkanı Zakir Salmanoğlu’na ETSO Tarih Kitabı hediye etti.

EGE BÖLGESİ DERNEKLER BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ZAKİR SALMANOĞLU, KEMALPAŞA ERZURUMLULAR...

EGE BÖLGESİ DERNEKLER BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ZAKİR SALMANOĞLU, KEMALPAŞA ERZURUMLULAR DERNEK BAŞKANI YAVUZ CEYLAN, İZMİR ŞENYURTLAR DERNEK BAŞKANI KENAN TURAN VE FEDERASYON BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN FİLİZ, TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) BAŞKANI SAİM ÖZAKALIN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

EGE BÖLGESİ DERNEKLER BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ZAKİR SALMANOĞLU, KEMALPAŞA ERZURUMLULAR...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Niğde'de 322 Litre El Yapımı Kaçak Alkol Ele Geçirildi
3
Denizlili Üreten Kadınlar GEKA ve Trendyol ile E-Ticarette Görünürlük Sağlıyor
4
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
5
T-155 TTA Entegre Panter Obüsü İlk Sistemle Kara Kuvvetleri Envanterinde
6
Yapraklı'da Kayıp 30 Yaşındaki Osman Soydaş Tüfekle Ölü Bulundu
7
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu