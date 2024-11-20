Ege Bölgesi için Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yapıldı

Ege Bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün gece başlayacak kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Uyarıya göre, bu yağışların etkisi yarın gece saatlerine kadar sürecek.

İzgör Ege'nin özellikle İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlarının etkili olması bekleniyor. Ayrıca, Kütahya çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışların görülmesi öngörülüyor.

Kuvvetli sağanağın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar için de dikkatli olunması öneriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.