Ege Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ege Bölgesi’nde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu gece saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanak yağış, İzmir, Aydın, Manisa, Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli şekilde etkili olacak.

Olası Olumsuzluklara Dikkat!

Yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.