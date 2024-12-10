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Ege Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:12
Ege Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ege Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ege Bölgesi’nde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu gece saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanak yağış, İzmir, Aydın, Manisa, Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli şekilde etkili olacak.

Olası Olumsuzluklara Dikkat!

Yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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