Ege'de Düzensiz Göçmen Taşıyan Bot Alabora Oldu

Ege'de Düzensiz Göçmen Kazası

Ege Denizi'nde yer alan İstanköy Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot alabora oldu. Bu talihsiz olayda bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza Detayları

Yunan Devlet Televizyonu'nun (ERT) aktardığına göre, 16 düzensiz göçmeni taşıyan bot açık arazide devrildi ve olay sonucunda botta bulunan bir kadın hayatını kaybetti.

Kurtarma Çalışmaları

Kazadan sonra Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, denizde kaybolan 15 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtararak İstanköy Adası'na götürdü. Olayla ilgili yetkililer soruşturma başlattı.