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Ege'de Düzensiz Göçmen Teknesi Battı: 2 Ölü

Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Yunanistan'a taşıyan tekne battı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:28
Ege'de Düzensiz Göçmen Teknesi Battı: 2 Ölü

Ege Denizi'nde Trajik Olay: Düzensiz Göçmen Teknesi Battı

Ege Denizi'nde Yunanistan'a ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne, Rodos Adası açıklarında battı. Bu trajik olayda, 2 kişi hayatını kaybetti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, teknede bulunan göçmenlerin çoğunluğu Afganistan, Suriye, İran ve Mısır uyrukluydu. Kazadan sağ kurtulan 63 kişi, yetkililer tarafından güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Bu olay, Ege Denizi'nde devam eden düzensiz göçmen trafiğinin tehlikelerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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