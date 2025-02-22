Ege'deki 4 Yunan Adasında Eğitime Bir Hafta Ara Verildi

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'da 4 adadaki okullar bir hafta daha tatil edildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:51
Ege'deki 4 Yunan Adasında Eğitime Bir Hafta Ara Verildi

Ege'deki Sismik Hareketlilik Eğitimi Etkiledi

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle, bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.

Toplantı ve Kararlar

Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri analiz eden bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından yetkililer, Yamurgi, Niyoz, Anafya ve Santorini adalarında okulların 28 Şubat'a kadar tatil olacağını duyurdu.

Güvenlik Önerileri

Yetkililer, vatandaşlara kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılmasını, terk edilmiş veya eski yapıların yakınına yaklaşılmamasını ve kıyı bölgelerinden uzak durulmasını önerdi.

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