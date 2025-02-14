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Ege'deki Antik Kentler Depremlere Karşı Korunuyor

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege'deki antik kentlerin depremlerden korunması için yeni bir projeye imza atıyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:00
Ege'deki Antik Kentler Depremlere Karşı Korunuyor

Ege'deki Antik Kentlerin Korunması İçin Yeni Proje

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye'nin zengin kültürel mirası olan antik kentleri depremlere karşı korumak için önemli bir adım atıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen projede, bilim insanları bir araya gelerek stratejiler geliştirmeye devam ediyor.

ANTİKDEM Projesinin Detayları

DEÜ Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Avcı liderliğinde hazırlanan, AFAD ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında desteklenen "Antik Kentlerin Depremlere Karşı Korunması ve Sürdürülebilirliğine Multidisipliner Bir Yaklaşım: ANTİKDEM" projesi için ilk toplantı düzenlendi.

Toplantıya katılan uzmanlar, antik kentlerin depremlere karşı dayanıklılığını artıracak bilimsel ve teknik yöntemler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Proje kapsamına alınan antik kentler ise Efes, Metropolis, Thyateira, Sardes ve Pergamon olarak belirlendi.

Proje Amaçları ve Gelecek Çalışmaları

Doç. Dr. Eda Avcı, bu antik kentlerin aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için olası bir deprem senaryosunda büyük zarar görebileceğini belirtti. Projenin kısa vadede deprem senaryoları oluşturmayı, orta vadede potansiyel etkileri değerlendirmeyi ve uzun vadede koruma yöntemleri geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Avcı, proje ekibinin belirlenen yol haritası doğrultusunda en kısa sürede araştırmalara başlayacağını ve ilk etapta deprem tehlike ve risk analizleri gerçekleştireceklerini kaydetti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Türkiye'nin kültürel mirasını oluşturan antik kentlerin...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Türkiye'nin kültürel mirasını oluşturan antik kentlerin depremlere karşı korunması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bilim insanları, DEÜ Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Avcı (sağ 3) yürütücülüğünde hazırlanan, AFAD ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında desteklenen "Antik Kentlerin Depremlere Karşı Korunması ve Sürdürülebilirliğine Multidisipliner Bir Yaklaşım: ANTİKDEM" projesinin yol haritasını belirlemek amacıyla bir araya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Türkiye'nin kültürel mirasını oluşturan antik kentlerin...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Türkiye'nin kültürel mirasını oluşturan antik kentlerin depremlere karşı korunması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bilim insanları, DEÜ Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Avcı (sağ 3) yürütücülüğünde hazırlanan, AFAD ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında desteklenen "Antik Kentlerin Depremlere Karşı Korunması ve Sürdürülebilirliğine Multidisipliner Bir Yaklaşım: ANTİKDEM" projesinin yol haritasını belirlemek amacıyla bir araya geldi.

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