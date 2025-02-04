Ege'deki Deprem Fırtınası: Nedenleri ve Olası Sonuçları

Ege'deki Deprem Fırtınası Neden Önemli?

Ege Bölgesi, karmaşık jeolojik yapısı sayesinde sık sık sismik aktivitelere maruz kalmaktadır. Son günlerde Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda meydana gelen deprem fırtınası, bu durumu bir kez daha gündeme taşıdı. Bilim Akademisi Üyesi, Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu deprem fırtınasının nedenlerini AA Analiz için kaleme aldı.

Yoğun Sismik Aktivite

Ocak ayının son günlerinden beri Ege Bölgesi'nde yoğun bir sismik aktivite gözlemleniyor. 4 Şubat sabahı itibarıyla, Santorini'nin kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde en büyüğü olmak üzere 700’den fazla deprem meydana geldi. Santorini, Anafi, Amorgos gibi adalarda yaşayanlar, bu sarsıntıların endişesiyle adaları terk ettikten sonra bilim camiası, deprem nedenlerinin volkanik mi yoksa fay kaynaklı mı olduğunu tartışmaya başladı.

Ege'nin Jeolojik Yapısı

Ege'nin jeolojik yapısı oldukça karmaşık ve tam anlamıyla gelişimini tamamlamamış. Girit Adası'nın güneyinde yer alan Helen dalma-batma zonu, okyanusal tabanın Ege ve Anadolu'nun altına dalmasını sağlıyor. Bu durum, Ege Bölgesi'ni yılda yaklaşık 3,5 cm güneye doğru çekerek birçok doğu-batı doğrultusunda aktif fay hatlarının oluşmasına yol açıyor. Bu aktif faylar, Ege Bölgesi'ni dünyanın en sık deprem üreten bölgelerinden biri haline getiriyor.

Kolumbo Volkanı Üzerindeki Sismik Aktivite

Son dönemlerdeki sismik aktivite, özellikle Santorini’den 8 kilometre kadar kuzeydoğudaki Kolumbo volkanında yoğunlaşmış durumda. Kolumbo, aktif bir denizaltı yanardağı olup yaklaşık 20 volkan konisini içermektedir. 3 kilometre çapında bir alana sahip olan Kolumbo'nun krateri, geçmişte önemli patlamalara sahne olmuştur.

Deprem Fırtınası Neden Oluşuyor?

Ege'deki deprem fırtınası, hem aktif fayların hem de volkanların iç içe geçtiği bir bölgede gelişiyor. Bu tür fırtınalar genellikle küçük ve orta büyüklükteki depremlerin bir arada meydana geldiği karmaşık olaylardır. Kayaların içindeki çatlaklardan magma akışkanlarının geçişiyle birlikte oluşan basınç artışı, bu tür olayların sebeplerindendir. Deprem fırtınaları genellikle birkaç gün veya hafta içinde sona erse de, bazen aylarca sürebilir veya daha büyük depremlerle sonuçlanabilir.

Gelecek İçin Belirsizlikler

150 kilometre mesafedeki bu sismik aktivitenin sonuçları konusunda toplum ve bilim camiası merakla beklemekte. Yunan uzmanlar, depremlerin büyük ölçüde fay kaynaklı olduğunu belirtirken, volkan aktivitesinin düşük bir olasılık taşıdığını vurguluyorlar. Deprem fırtınası ya sönümlenebilir ya da daha az ihtimalle büyük bir deprem veya Kolumbo volkanının faaliyet göstermesiyle sonlanabilir. Bu bağlamda, en kötü senaryolara karşı tedbirli olmakta fayda var.

Kaynak: Badertscher ve diğerleri, 2014

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Bilim Akademisi Üyesi, Jeoloji Yüksek Mühendisi

Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editöryal politikasını yansıtmayabilir.