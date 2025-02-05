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Ege'deki Deprem Fırtınası, Türkiye Faylarını Tetiklemeyecek

AFAD Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'ndeki depremlerin Türkiye'deki fayları etkilemeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:42
Ege'deki Deprem Fırtınası, Türkiye Faylarını Tetiklemeyecek

Prof. Dr. Orhan Tatar'dan Açıklamalar

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen 'deprem fırtınası'nın İzmir, Muğla ve Aydın gibi illerdeki aktif fayları tetiklemesinin mümkün olmadığını açıkladı. Hatay'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik aktivite hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sismik Aktivite ve Deprem Fırtınası

Tatar, 28 Ocak'tan beri Ege Denizi'ndeki depremlerin yoğunlaşmaya başladığını ve yaklaşık 1000 sismik aktivite kaydedildiğini belirtti. Bu depremlerin en büyüğünün 5,2 büyüklüğünde olduğunu ve 60-70 civarında depremin 4 ve üzeri büyüklükte olduğunu ifade etti.

Bu durumu, 'deprem fırtınası' olarak değerlendiren Tatar, sismik aktivitelerin kökeninin tektonik veya volkanik olabileceğini dile getirerek, Santorini Adası'nın bulunduğu bölgenin en etkin volkanik kuşaklardan biri olduğunu hatırlattı.

Volkanik Tehlikeler ve Önlemler

Türkiye'de aktif durumdaki 14 volkanın mevcut olduğunu belirten Tatar, bu volkanların şu an için suskun olduğunu vurguladı. 2011-2012 döneminde Santorini çevresinde de benzer sismik aktiviteler yaşandığını hatırlatan Tatar, o dönemde ortaya çıkan risklerin kısa sürede geçtiğini söyledi.

Tatar, olası bir volkanik patlama durumunda, volkanik küllerin ve toz bulutlarının değişik yerlere ulaşabileceğini belirtirken, bu konuda sürekli olarak Yunanistan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Fayların Bağlantısı ve Sosyal Medya Uyarısı

Son olarak, Santorini Adası çevresindeki depremlerin Türkiye'deki faylarla doğrudan bağlantısı olmadığını vurgulayan Tatar, bazı spekülatif haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Vatandaşların güvenilir bilgiye ulaşmasının önemine dikkat çeken Tatar, sosyal medyada yaygın olan yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Hatay'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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