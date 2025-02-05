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Ege'deki Sismik Aktivite: AFAD ve MTA'dan Önemli Uyarılar

Ege Denizi'nde devam eden sismik aktivite, volkanik riski artırıyor. AFAD ve MTA, depremleri dikkatle takip ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:29
Ege'deki Sismik Aktivite: AFAD ve MTA'dan Önemli Uyarılar

Ege Denizindeki Sismik Aktivite ve Olası Volkanik Risk

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Ege Denizi'nde yaşanan depremleri mercek altına alan bir ön değerlendirme raporu yayımladı. Raporda, devam eden sismik aktivitenin olası volkanik hareketliliğe yol açma ihtimali bulunduğu vurgulandı.

28 Ocak’tan Beri Yoğunlaşan Depremler

Raporda, 28 Ocak tarihinden bu yana Santorini Adası ve çevresinde meydana gelen depremlerin sayısının 900'ü aştığı bildirildi. Bu depremlerin en büyüğünün 5,1 olarak ölçüldüğü ve çoğunluğunun Santorini Adası'nın kuzeydoğusundaki Kolumbo Volkanı çevresinde yoğunlaştığı belirtildi. Depremlerin derinlikleri ise 5 ile 25 kilometre arasında değişiyor.

Tsunami Uyarısı ve Geçmişteki Patlamalar

Rapor ayrıca, Santorini Volkanı'nın aktif bir volkanik kompleks olduğu ve en son 1950 yılında patladığı hatırlatıldı. Patlama sonrası oluşan tsunami, Türkiye kıyılarına kadar erişmişti. Özellikle Yunanistan kaynaklarına göre bu depremlerin tektonik kökenli olduğu ifade edilse de, volkanizma ile tektonizmanın bağlantısının göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Gelişmeler Dikkatle Takip Ediliyor

Raporda, sismik aktivitenin Güney Ege Ada Yayı (GEAY) bölgesinde yoğunlaştığı bilgisi verildi. Bu bölge, Milos, Santorini ve Nisiros gibi aktif volkanları içermekte. AFAD, Türk bilim insanları ve araştırmacılarla birlikte gelişmeleri dikkatle takip etmekte. Resmi kurumların açıklamalarının dışında spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği de hatırlatıldı.

Sonuç ve Önlemler

Mevcut sismik aktivite, volkanik patlama riski ve olası tsunami tehlikeleri açısından dikkatle izlenmeye devam edecek. AFAD ve MTA, halkı bu konularda bilgilendirmeye ve sismik hareketliliği analiz etmeye devam ediyor.

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