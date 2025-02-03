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Ege'deki Sismik Hareketlilik Nedeniyle Yunanistan'daki 4 Adada Eğitim Ara Verildi

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın 4 adasında okullarda eğitim 4 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:59
Ege'deki Sismik Hareketlilik Nedeniyle Yunanistan'daki 4 Adada Eğitim Ara Verildi

Yunanistan'daki 4 Adada Eğitim Süresiz Olarak Durduruldu

Ege Denizi'ndeki son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle, Yunanistan'daki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okullarda eğitim öğretime cuma günü kadar ara verildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas’ın başkanlığında yapılan toplantıda bu karar alındı.

Vatandaşlarda Geçici Önlemler Alındı

Yeni bir değerlendirme yapılana dek vatandaşlardan bazı önlemler alınması istendi. Buna göre, kapalı alanlarda toplanmamaları, metruk binalara yaklaşmamaları ve Santorini Adası'ndaki heyelan tehlikesi bulunan sahillere gitmemeleri gerektiği açıklandı. Ayrıca, havuz sularının boşaltılması da istendi.

Ulaşımda Yoğunluk ve Yüksek Bilet Fiyatları

Santorini Adası'ndan ayrılmak isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi. Deprem endişesiyle Santorini'den Atina'ya uçakla seyahat eden bir kişi, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık her beş dakikada bir deprem yaşanıyor ve insanlar korkuyor. Şimdi 2 ekstra uçuş konuldu." ifadelerine yer verdi.

Bir başka Santorini sakini ise adaya ne zaman döneceğine dair gelişmeleri takip edeceğini belirtti. Adadan ayrılanlar, yüksek bilet fiyatlarından şikayet etti ve endişe içinde olduklarını dile getirdi.

Sosyal Medyada Heyelan Görüntüleri Yayılmaya Devam Ediyor

Bölgedeki depremler nedeniyle Santorini Adası'nda meydana gelen heyelanlara ait görüntüler de sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Bugün de eğitim kurumları tatildeydi ve kapalı alanlardaki kültürel etkinlikler iptal edildi. Ayrıca, Santorini'ye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Birçok kişi, bu tehlikeli ortamdan kaçmak amacıyla geceyi araçlarında geçirdi.

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