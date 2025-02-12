Ege Denizi Depremleri Bilimsel Takipte! AFAD'dan Açıklamalar

AFAD'dan Ege Denizi'ndeki Depremler Hakkında Kritik Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremlerin bilim camiası tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti. Trabzon'da düzenlenen "Doğu Karadeniz Bölgesinde Deprem Gerçeğiyle Yüzleşme" paneline katılan Akgün, bu alanın yoğun bir şekilde izlendiğini vurguladı.

İyileştirme Süreci Devam Ediyor

Akgün, deprem sonrası yaşanan acı tecrübelerin, bazı değerlendirmelerin yeniden yapılmasına olanak tanıdığını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD'ın sahada ve süreç yönetiminde büyük çaba sarf ettiğini aktaran Akgün, "Özellikle iyileştirme aşamasında dünyanın en büyük müdahale ve iyileştirme sürecini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Toplumsal Bilinç ve Yapılaşma Gereksinimi

Akgün, yaşadığımız coğrafyanın deprem süreçleriyle barışık bir şekilde yaşanmasını gerektirdiğini hatırlatarak, bu süreçlerden edinilen tecrübelerin geleceğe taşınması gerektiğine dikkat çekti.

Ege Denizi'nde Sismik Aktivite Artıyor

Akgün, Ege Denizi'ndeki sismik aktivitenin olağanüstü bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Bu alan zaten bilinen bir sismik bölge. Binlerce yıldır burada depremler meydana gelmekte." dedi. AFAD olarak uluslararası araştırmacılarla işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı.

6 Şubat Depremlerinde Yıkım Verileri

Panelde söz alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akınbingöl, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan incelemeler hakkında bilgi verdi. Akınbingöl, 6 milyon 615 bin 354 binanın incelendiğini ve 39 bin 539 binanın yıkıldığını belirtti. Ayrıca, 53 bin 735 can kaybı ve 104 milyar doları aşan bir hasar yaşandığını ekledi.

Diğer Katılımcılar ve Temel Veriler

Panelde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve diğer uzmanlar da konuşma gerçekleştirdi. Akınbingöl, kötü duruma gelen binaların durumunu değerlendirerek, yaklaşık %55-56 civarında bir hasarsızlık oranı olduğunu, %28’inin az hasarlı olduğunu ve diğer binaların ise büyük hasar aldığını ifade etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Doğu Karadeniz Bölgesinde Deprem Gerçeğiyle Yüzleşme" konulu panele katılarak konuşma yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Doğu Karadeniz Bölgesinde Deprem Gerçeğiyle Yüzleşme" konulu panele katılarak konuşma yaptı.