Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer ise 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına olacağını tahmin etti. Fırtınanın cumartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





PAZARTESİYE KADAR EGE DENİZİ'NDE FIRTINA ALARMI

Meteoroloji kaynaklarından yapılan açıklamaya göre fırtınanın yer yer şiddetini artıracağı belirtildi. Hafta sonuna giriş yapılırken Ege Denizi'ni etkisi altına alacak olan fırtınanın pazartesi gününe kadar etkisini göstereceği öngörülüyor.