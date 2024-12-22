Ege Denizi İçin Şiddetli Fırtına Uyarısı Yapıldı

Ege Denizi'nde Fırtına Tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için önemli bir fırtına uyarısında bulundu. Yapılan tahminlere göre, rüzgar yarın bölgenin kuzey kısmında öğle saatlerinden itibaren etki göstermeye başlayacak.

Rüzgarın Etkisi

Kuzeyde etkisini göstermeye başlayan rüzgar, bölgenin güneyinde akşam saatleri itibarıyla güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Bu durum, deniz trafiği ve karasal ulaşımda sıkıntılara neden olabilir.

Olası Aksamalar İçin Uyarı

Fırtınanın, salı sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, vatandaşlar ve denizciler için ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalar konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. İlgili birimlerin, durumu yakından takip ettiği bildirildi.