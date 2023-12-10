Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem: AFAD'dan açıklama geldi
Ege Denizi'nde meydana gelen bir deprem sonrasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremin şiddeti ve etkilediği bölgelerle ilgili detaylar paylaşıldı. AFAD, depremin büyüklüğünü, derinliğini ve hasar durumunu inceledikten sonra, bölgedeki vatandaşlara gerekli bilgileri iletti
Ege Denizi'nde bugün saat 05.58'de kaydedilen deprem, AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 3.8 büyüklüğünde ve 8.09 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremin etkilediği bölgelerle ilgili detaylar incelenirken, AFAD tarafından gerekli önlemler konusunda vatandaşlara bilgi verildi.