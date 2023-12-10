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Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem: AFAD'dan açıklama geldi

Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem: AFAD'dan açıklama geldi Ege Denizi'nde meydana gelen bir deprem sonrasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremin şiddeti ve etkilediği bölgelerle ilgili detaylar paylaşıldı. AFAD, depremin büyüklüğünü, derinliğini ve hasar durumunu inceledikten sonra, bölgedeki vatandaşlara gerekli bilgileri iletti