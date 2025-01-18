Ege Denizi'nde 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 32 Afgan göçmen kıyıya çıkarıldı; 9'u çocuk.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 19:21
Ege Denizi'nde 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen bir lastik botu tespit etti.

Çocuklar da Var

Güvenlik güçleri, bölgeye hızla sevk ettikleri "KB-119" botu ile lastik bottaki 9’u çocuk olmak üzere toplam 32 Afgan uyruklu göçmeni kurtardı. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde, göçmenler güvenli bir şekilde kıyıya getirildi.

İşlemler ve İlgili Merkez

Yakaladıkları düzensiz göçmenler, kıyıya çıkarıldıktan sonra gerekli işlemler için Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Bu olay, Ege Denizi'ndeki göçmen kurtarma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9'u çocuk, 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9'u çocuk, 32 düzensiz göçmen yakalandı.

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