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Ege Denizi'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, derinliği 14,59 kilometre olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:52
Ege Denizi'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Ege Denizi'nde Deprem Oluyor

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde paylaşılan verilere göre, sarsıntı bugün saat 16:24'te kaydedildi.

Depremin Derinliği ve Etkileri

Yapılan araştırmalara göre, depremin derinliği 14,59 kilometre olarak tespit edildi. Bu büyüklükteki bir depremin, çevre bölgelerde hissedilmesi beklenirken, herhangi bir can veya mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamakta.

Gelişmeleri Takip Edin - Ege Denizi'nde meydana gelen bu sarsıntı ile ilgili detaylar ortaya çıktıkça kamuoyuna aktarılarak bilgilendirme yapılacaktır.

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