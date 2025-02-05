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Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:54
Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Deprem Tedirginliği

Ege Denizi'nde bugün saat 14.33'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, bölge sakinleri arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtiliyor. Olay sonrası yetkililer, depremin etkilerini değerlendirmek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve incelemeler yapmakta.

Depremler, Ege Bölgesi'nde oldukça sık yaşanan doğal olaylar arasında yer almakta. Ege Denizi'ndeki sarsıntılar, bölgedeki tektonik hareketlerin bir sonucu olarak kabul ediliyor. Yetkililer, vatandaşları depremlerle ilgili bilinçli olmaya ve güvenli davranmaya davet ediyor.

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