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Ege Denizi'nde 4,7 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremin detayları AFAD tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:37
Ege Denizi'nde 4,7 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde Deprem Alarmı

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki yaşamı tehdit etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak tespit edildi.

Depremin Detayları

Bugün saat 11.13'te kaydedilen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Bu tür depremler, bölgede yaşayanlar için huzursuz edici anlar yaşatabilir.

Olay hakkında daha fazla bilgi edinmek için güncel haberleri takip etmek önemlidir.

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