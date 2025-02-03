Ege Denizi'nde 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Deprem Alarmı

Ege Denizi'nde, 23.19'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, bölge sakinlerini tedirgin etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Dikkate değer bir bilgi ise, bu sarsıntıdan yaklaşık üç saat önce, saat 20.44'te yine aynı büyüklükte ve derinlikte bir depremin yaşanmış olması.

Depremin merkez üssü olarak Ege Denizi açıklanırken, bölgedeki gelişmeler dikkatle izlenmeye devam ediyor.