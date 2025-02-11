Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem İçin Uyarılar Yapıldı

Ege Denizi'nde Deprem Büyüklüğü 4,8

Ege Denizi'nde bugün saat 09.00'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

Depremin Derinliği

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Bu büyüklükteki sarsıntının ardından vatandaşlar arasında paniğe yol açtığı bildiriliyor.

Yetkililerin, bölgede depremin etkilerini değerlendirmek amacıyla yaptığı incelemeler devam ediyor.