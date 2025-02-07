DOLAR
35,98 -0,21%
EURO
37,39 0,03%
ALTIN
3.313,51 -0,57%
BITCOIN
3.490.760,6 -0,28%

Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin merkezi ve derinliği açıklandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:29
Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Deprem Sarsıntısı

Ege Denizi'nde, bugün saat 10.16'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Bu durum, bölge halkı arasında endişeye neden olurken, yetkililer de olası gelişmeler için hazırlıklarını sürdürüyor. Ege Denizi'nde meydana gelen bu sarsıntı, Türkiye'nin sık sık deprem riskiyle karşı karşıya kaldığını bir kez daha hatırlattı.

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de Kauçuk Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu
2
Yozgat'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
MİT'ten Çarpıcı Operasyon: PKK'nın Sözde Sorumlusu Murat Keleş Etkisiz Hale Getirildi
4
Mersin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Yeni Tutuklama
5
Afganistan Trump'ın Gazze Planını Uluslararası Hukukun İhlali Olarak Değerlendirdi
6
Netanyahu: Suudi Arabistan İsterse Filistin Devleti Kurabilir
7
Isparta'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Genç Kafasını Kaldırıma Çarptı

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı