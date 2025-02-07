Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Deprem Sarsıntısı

Ege Denizi'nde, bugün saat 10.16'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Bu durum, bölge halkı arasında endişeye neden olurken, yetkililer de olası gelişmeler için hazırlıklarını sürdürüyor. Ege Denizi'nde meydana gelen bu sarsıntı, Türkiye'nin sık sık deprem riskiyle karşı karşıya kaldığını bir kez daha hatırlattı.