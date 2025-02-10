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Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:37
Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ege Denizi'nde Deprem Sarsıntısı

Ege Denizi'nde bugün saat 14.23'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

Depremin Derinliği 7 Kilometre

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi verildi. Bu sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

Yetkililer, depremin yarattığı etkiler ve olası aftershock sıkıntıları hakkında halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

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