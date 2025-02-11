Ege Denizi'nde 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde 4.9 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Ege Denizi'nde bugün saat 14.43'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişe yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Olayın hemen ardından, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından korku ve paniğe neden olduğu gözlemlenirken, sarsıntının şiddeti de bir süre hissedildi.