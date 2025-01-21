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Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem!

AFAD, 23.38'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:57
Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem!

AFAD, 23.38'de Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bu beklenmedik olay bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açarken, tunç olumsuz etkilerini azaltmak için yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Doğal afetlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü; her an böyle bir durumla karşılaşabileceğimiz gerçeğinin altı çizildi. Gelişmeleri takip etmekte fayda var.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Balıkesir'in...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de hissedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Balıkesir'in...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de hissedildi.

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