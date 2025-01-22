Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem! 5,2 Büyüklüğünde Sarsıntı

Ege Denizi'nde, saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta ve 8,65 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem İzmir'de de Hissedildi

Bu şiddetli sarsıntı, İzmir'de de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ayvacık İlçesi açıklarında meydana gelen bu depremi müteakiben, ilgili birimlerimizin saha taramalarına başladığını ve şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını" duyurdu.

Vali Toraman, ekiplerin sahada görevleri başında olduğunu vurgulayarak, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.